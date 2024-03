Presentato dal Comune il progetto "Silvi Comune Family Friendly"

Il Comune di Silvi mette al centro delle attenzioni delle politiche sociali e di sviluppo la famiglia, con il progetto “Silvi Comune Family Friendly”, proposto dal Sindaco Andrea Scordella ed approvato dalla giunta comunale, con il quale l’ente si prefigge di promuovere la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia mediante azioni tese alla promozione e alla diffusione di politiche a favore della famiglia con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra le politiche familiari con quelle dello sviluppo economico. L'iniziativa è stata presentata assieme al senatore Massimiliano Romeo presidente del gruppo della Lega al Senato e da Gianfranco Amato direttore Cts dell'osservatorio famiglie della Regione Sicilia.

Il sindaco Scordella ha dichiarato:

“Con questo programma l’amministrazione comunale intende sostenere le politiche a favore delle famiglie e della comunità, ponendo al centro della politica la famiglia, superando le logiche assistenzialistiche in favore di approcci orientati allo sviluppo di comunità, trasversali e interdisciplinari quali i servizi sociali, il tempo libero, la cultura, l’ambiente, lo sport, la casa, il lavoro, la mobilità, che per loro natura portano a considerare centrale la promozione sociale della famiglia come soggetto attivo e propositivo.

Tengo a sottolineare che le iniziative e gli obiettivi previsti in questo programma sono destinate ad aumentare nel corso della consiliatura. Anzi per alcuni di essi abbiamo già attivato gli iter per la loro realizzazione”. “Silvi Comune amico della famiglia” ha come obiettivi: l’adesione al network nazionale Comuni amici della famiglia che consente di ottenere la licenza per l'utilizzo del marchio "Network family in Italia" di accedere alla piattaforma di formazione a distanza (Fad), di acquisire materiali e informazioni e conoscere le buone pratiche dei Comuni family friendly, di ricevere la newsletter periodica di informazioni; di accedere al sito Estate Family per la promozione delle iniziative per bambini e giovani; la creazione della Family card che consente di ottenere agevolazioni tariffarie per acquisti di beni e servizi presso gli esercizi commerciali e non che aderiscono al progetto; l’introduzione del “Fattore famiglia”, strumento che introduce un coefficiente che tiene conto del peso famigliare oltre a quanto certificato nell’Isee; 4) l’iniziativa “Silvi adotta il terzo figlio” che prevede l’esenzione degli oneri comunali relativi ai servizi educativi, trasporti, mense scolastiche, a partire dal terzo figlio convivente di una famiglia; l’istituzione della consulta comunale della famiglia che avrà il compito di coinvolgere i soggetti che operano da decenni nel settore a livello provinciale e regionale".

Inoltre ci sarà uno sportello famiglia per supportare e agevolare la conoscenza delle norme locali e nazionali per le agevolazioni alle famiglie, un contributo per l'acquisto di auto a 6 posti per genitori con almeno 3 figli conviventi, l'istituzione dell'assessorato alla famiglia e natalità, la promozionedell' istituzione delle “Madri di giorno” riferita alle casalinghe in possesso di un';esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido. Ed infine il “Family audit”, sistema di controllo e monitoraggio della conciliazione tra lavoro e famiglia e del lavoro in azienda conciliabile con la Family friendly; e il Baby kit” che è una iniziativa con cui si intende dare un segno di accoglienza nella comunità cittadina ai nuovi nati silvaroli con un omaggio consistente in un kit di prodotti per l’accudimento.