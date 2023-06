VIDEO | Con il Puf (Punto unico fragilità) il Comune alza il livello di assistenza sociale per le fasce deboli

L'amministrazione comunale e gli uffici comunali per il sociale presentano il Puf, il nuovo sistema unico e integrato per la gestione delle persone fragili con particolare attenzione alle nuove tecnologie e al web

Migliorare sensibilmente la qualità e la facilità di accesso ai servizi sociali del Comune, per garantire alle fasce deboli e ai fragili non solo una prima assistenza ma anche un monitoraggio costante delle loro esigenze. È questo l'obiettivo del Puf, il Punto unico fragilità presentato mercoledì 21 giugno in sala consiliare a Pescara alla presenza dell'assessore alle politiche per la disabilità Nicoletta Di Nisio, dell'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio, del dirigente di settore Marco Molisani, di Antonello D'Ostilio assistente sociale e del gruppo di lavoro dell’associazione Isav - Io Sono Ancora Vivo.

L'assessore Di Nisio ha spiegato che questo punto unico rappresenta un'innovazione importante e permetterà di fare un deciso salto di qualità per l'intero settore dell'assistenza sociale. Fondamentale, infatti, non solo l'aver integrato praticamente tutti i servizi offerti dagli uffici comunali per le persone fragili o comunque con difficoltà economiche e sociali, ma anche e soprattutto aver implementato le nuove tecnologie e i nuovi media per facilitare ulteriormente l'accesso iniziale ai servizi, con il portale pufpescara.it dove è possibile, in maniera semplice trovare soluzioni e informazioni e soprattutto contatti in modo rapido e sicuro.

Oltre al portale web, nasce anche la collaborazione con l'associazione Isav - Io Sono Ancora Vivo con il notiziario tematico Gr Puf, trasmesso quotidianamente in diretta dalla web radio-Tv Radio Isav che presenterà ogni giorno le novità e le opportunità per le persone che necessitano di assistenza sociale a Pescara.

L'assessore Sulpizio ha ringraziato gli uffici comunali per l'eccellente lavoro svolto nel riuscire a creare il Puf, evidenziando come l'obiettivo non sarà solo quello di intercettare ed arrivare ad un primo contatto per prendere in carico la persona fragile o con disagio, ma monitorare il suo percorso, le sue esigenze nel tempo modulando quindi gli interventi grazie alla rete di interconnessione creata con tutti i professionisti e i vari uffici di settore delle politiche sociali.

