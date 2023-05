Il consigliere Pignoli: "Spostare il mercato della strada parco ma tutelare il lavoro, gli ambulanti e i cittadini pescaresi"

«Va bene lo spostamento del mercato del mercoledì della strada parco ma garantendo gli ambulanti e il lavoro. Questa deve essere una priorità».

A sostenerlo è il capogruppo al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli.

Questo aggiunge Pignoli: «L’imminente destinazione della strada parco al passaggio della filovia come noto porterà allo sfratto degli ambulanti dal mercato che si tiene solitamente nella giornata di mercoledì. Una notizia che chiaramente era attesa ma che non deve danneggiare né i cittadini né i venditori ambulanti. Parliamo di un mercato frequentatissimo che vede migliaia di presenze da parte di tutti cittadini i pescaresi dell’area nord della città che vanno a fare acquisti al mercato. Ma ancora di più lo spezzettamento del mercato della strada parco rischia di far scappare oltre 100 ambulanti e questo sarebbe davvero inaccettabile perché si andrebbero a creare ricadute negative sul fronte occupazionale oltre che sulla qualità del mercato stesso che rischierebbe di essere un mercato di fatto dimezzato. Ritengo lo spostamento e lo spezzettamento in piazza Duca degli Abruzzi e via Michelangelo sia da analizzare e rivedere bene e per questo che lunedì chiederò la convocazione della Commissione Commercio, con la presenza anche dell’assessore per valutare l’attuale situazione e le ricadute sul comparto ambulante. Sono pronto a portare la questione dello spostamento del mercato della strada parco anche in consiglio comunale con la presentazione di una interrogazione».