Pettinari su strada vicinale Bosco: "Ancora incuria, degrado e sporcizia"

Il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali Domenico Pettinari e consigliere regionale, è tornato in strada vicinale Bosco, dove i cittadini segnalano ancora problemi di degrado e inducia.

"Lo abbiamo detto qualche giorno fa a tutti i presenti presso il comitato elettoralee lo ricordiamo ancora oggi. Il nostro programma di governo, è pronto a recepire le richieste dei cittadini, che ci aiutano a comprendere al meglio come risolvere i problemi della nostra città, proponendo le giuste soluzioni da adottare."

Per la zona in questione, le azioni pensate dal candidato sindaco civico per risolvere la questione, in caso di elezione, partono innanzitutto dalla necessità di sistemare strade e marciapiedi "ormai veri percorsi di guerra - ha denunciato Pettinari - con buche e rotture ovunque. Mancano, poi, le strisce pedonali, per l'incolumità dei pedoni e, soprattutto, crediamo sia necessaria l'installazione di dissuasori di velocità per le auto che, purtroppo, spesso viaggiano ad elevata velocità, mettendo a rischio la sicurezza di adulti e bambini".

Sicurezza, che comprende poi, anche la necessità di collocare telecamere nella zona della scuola elementare e nell'area verde che, a nostro avviso, dovrebbe essere collocata dove si trova attualmente l'area di sgambettamento dei cani, per la quale proponiamo anche nuova illuminazione ed una fontana. Il sistema di videosorveglianza, dovrà servire da deterrente per le baby gang che arrivano ogni giorno anche dalle aree esterne, creando numerosi disagi tra urla e schiamazzi.

"Per la zona dell'attuale sgambettamento dei cani - ha spiegato Pettinari - in caso di elezione procederemo con lo spostamento verso le scuole, evitando così il disagio di numerose famiglie, che ci hanno segnalato la mancanza di privacy a causa della collocazione dell'area proprio a ridosso delle abitazioni. È necessario, poi, sistemare i cestini sui pali, dando la possibilità a chi necessita, di gettare piccoli rifiuti ed anche deiezioni dei cani portati a passeggio".

Inoltre Pettinari chiede di aumentare i cestini ed eliminare i bidoni sistemati abusivamente, dando la possibilità agli Enti preposti, di effettuare un corretto smaltimento dei rifiuti e non come avviene adesso, ogni due mesi, creando una situazione di sporcizia lungo le strade. Così come, sempre per restituire dignità e decoro al quartiere, viene proposto di sistemare urgentemente la Piazzetta Strada Vicinale Bosco, in stato di completo abbandono e degrado, effettuando anche una disinfestazione e derattizzazione dell'intera zona, mancante da anni, per scongiurare la presenza di colonie di zanzare in estate e di ratti per strada e nelle abitazioni, anche d'inverno.

"Torniamo anche a proporre la necessità di più spazi verdi per i cittadini ed è per questo che abbiamo pensato alla creazione di un parco per i bambini, proprio lì dove andremo a spostare l'area destinata oggi agli amici a quattro zampe". Tra le proposte presentate dal candidato, si colloca infine, anche la necessità di rendere la strada in questione accessibile solo ai residenti, in quanto molto stretta e quindi poco agibile, creando inoltre, parcheggi per disabili per ristabilire l'ordine, la dove numerosi automobilisti, oggi si ritrovano a lasciare l'auto un pò dove capita, creando enormi disagi. Pettinari conclude:

"Ecco, se i cittadini ci daranno la possibilità lavoreremo per restituire alla nostra città la sua bellezza e preservarla nel tempo, rendendola un'appetibile meta turistica ed il luogo ideale in cui vivere, risolvendo finalmente, i numerosi problemi di degrado, sporcizia e pericolosità, causa del lavoro sbagliato portato avanti negli ultimi anni, dai vari colori politici che si sono succeduti al Governo...noi siamo qui, la nostra Pescara ci aspetta per tornare a splendere ancora".