Pettinari sulle modifiche alla viabilità in viale Marconi: "La giunta Masci incredibilmente boccia se stessa"

Una decisione clamorosa da parte della giunta Masci che boccia il proprio operato imponendo delle nuove modifiche all'assetto viario di viale Marconi. A dirlo il candidato sindaco Domenico Pettinari che interviene in merito alla questione dell'asse stradale dopo che il centrodestra ha annunciato e illustrato le novità che verranno introdotte:

"Ci troviamo di fronte a quella che a mio avviso rappresenta la più grande bocciatura da parte di se stessa, di un'Amministrazione comunale che denota superficialità e una gestione politica fallimentare, purtroppo a spese dei cittadini. Voglio ricordare che circa un anno fa, siamo stati i primi a proporre quelle che per noi erano le giuste soluzioni per risolvere la questione della pericolosità di viale Marconi e della mancanza di parcheggi e, soltanto successivamente, anche le altre coalizioni di centrodestra e centrosinistra si sono unite in un coro di proteste, riprendendo quelle che sono state le nostre idee, anche se nulla poi è stato fatto." Pettinari poi ha ricordato l'incontro in cui aveva evidenziato la pericolosità di viale Marconi e la mancanza di parcheggi che ha messo in ginocchio le attività commerciali:

"Proprio in quella occasione ho anche annunciato che avrei fatto un atto di autotutela, in modo da ripristinare la sicurezza della viabilità, riportandola a una percorrenza semplificata e lineare e, al tempo stesso, ripristinando una parte dei parcheggi cancellati. Gli interventi annunciati potevano essere effettuati anche prima, risparmiando i numerosi disagi che sono derivati da questa opera scellerata, approvata in un primo momento dall'amministrazione di centrosinistra e, successivamente, attuata e peggiorata dal centrodestra, anche per quanto riguarda la questione dei T-Red ai semafori, telecamere trappola che ho duramente contestato da subito". Pettinari poi torna sui disagi causati dal lavori chiedendosi, anche a nome dei cittadini, se si potevano evitare:

"Si potevano evitare sicuramente in quanto c'erano già in passato tutti gli elementi per semplificare la viabilità e ripristinare i parcheggi. Per questo, nessuna delle due coalizioni avrebbe diritto di parlare, di fronte a una catastrofe di tali dimensioni, ma quello che mi lascia davvero perplesso e senza parole è la coalizione di centrodestra, nella persona del suo Sindaco che, a pochi mesi dalle elezioni, torna indietro sui propri passi, copiando quello che avevamo già detto noi. I cittadini, però, non hanno il prosciutto sugli occhi e mi auguro che questo ennesimo tentativo di accaparrarsi consensi a pochi mesi dalle elezioni comunali, faccia riflettere più di una persona".