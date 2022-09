Pettinari (M5s) sul maltempo e gli allagamenti: "Città in tilt per una mattinata di pioggia, inaccettabile"

Inaccettabile vedere disagi e allagamenti in città dopo una mattinata di pioggia. A dirlo il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, del M5s, che interviene dopo l'ondata di maltempo che ha interessato nella mattinata di ieri primo settembre Pescara dove sono stati registrati, soprattutto nella zona sud, allagamenti e problemi in alcuni sottopassi. Secondo Pettinari, l'amministrazione Masci ha fallito e quest test ha dimostrato come i lavori eseguiti non abbiano portato ad alcuna soluzione:

"La verità è che la prima pioggia di settembre, ampiamente annunciata dalle previsioni meteo, ha messo in luce tutto il pressapochismo di interventi inutili e inefficaci che hanno recato solo disagi a viabilità e commercio per mesi. E mi chiedo con che coraggio gli assessori Mascia e Del Trecco continuino sulla stampa a parlare di canali che hanno funzionato e tombini che hanno svolto il proprio lavoro anche davanti ai tanti disagi che sono stati documentati nella giornata di ieri. Siamo davvero alla beffa. Questi signori sono mesi che costringono commercianti, residenti e automobilisti a subire i disagi di lavori sul manto stradale in più zone della città e se questa è la prova dei fatti allora siamo davanti all’ennesimo fallimento dell’amministrazione a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia. "

Pettinari fa sapere che diversi cittaidni, in alcuni quartieri della città, hanno denunciato tombini aperti in ritardo o dopo la pioggia, coperti di foglie prima del temporale, canali non funzionati e lavori in corso che hanno peggiorato la situazione:

"È chiaro che il problema degli allagamenti non è stato risolto dove avevano promesso di intervenire ed è peggiorato anche dove prima non si registravano criticità. Invito il sindaco Masci e la sua giunta a fare meno proclami trionfalistici e a sedersi intorno a un tavolo per trovare una soluzione percorribile e definitiva. I pescaresi non possono più essere presi in giro e siamo solo all’inizio della stagione fredda"