Al via i lavori per la messa in sicurezza della frana lungo la strada provinciale 1 a Città Sant'Angelo

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha annunciato l'avvio dei lavori di messa in sicurezza della frana che da anni insiste sulla strada provinciale 1 all'altezza dell'incrocio con il campo sportivo. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dello stesso sindaco angolano:

Stiamo finalmente mettendo in atto la celere risoluzione della frana che insiste da anni sulla strada provinciale 1 all'altezza dell'incrocio del campo sportivo. Una problematica che si rifletteva negativamente da troppo tempo su alcune abitazioni e che la Provincia si è impegnata a risolvere, soprattutto grazie all'impegno profuso dal consigliere Antonio Romano e dall'amministrazione provinciale. Stiamo infatti effettuando in questi giorni i lavori di messa in sicurezza della scarpata e della carreggiata stradale, un risultato importante dell'operato dell'amministrazione che continua a risolvere i problemi perenni che affliggevano la viabilità della nostra città. Tutto ciò accadeva tempo fa con gli asfalti siti sempre sulla sp1 che collegano Villa Cipressi e zona Annunziata.