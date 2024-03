Il presidente Marsilio sulla nuova giunta regionale: "Ho mie idee ma rispetterà esito elezioni"

«Giunta regionale? Ho le mie idee ma rispetterà l'esito delle elezioni».

Il presidente rieletto Marco Marsilio annuncia «un confronto sereno con la coalizione», come riporta l'Ansa.

Sulla composizione della giunta regionale «ne riparliamo quando rientro in Abruzzo, ho le mie idee ma ci confronteremo serenamente con i partiti della coalizione e formeremo una giunta regionale che rispetterà gli equilibri che gli elettori hanno sancito alle elezioni», dice Marsilio in un punto stampa a Mons, in Belgio, a margine del vertice europeo delle regioni e delle città, parlando della composizione della giunta regionale dopo le elezioni.