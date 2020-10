VIDEO | Blasioli: "In periferia manca l'acqua e nessuno avverte, situazione intollerabile"

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli ha diffuso un breve video che documenta la situazione nelle abitazioni di via Michetti (traversa via Tirino), dove manca l'acqua. Secondo quanto riferito da Blasioli, tale situazione si verificherebbe “in diverse zone periferiche della città a insaputa della cittadinanza”:

“Abbiamo segnalazioni da parte di cittadini che ci dicono che da luglio il flusso idrico non è più regolare, che restano senz’acqua. Questo succede ai Colli e anche nella periferia ovest della città, da dove ci arrivano notizie che nella giornata di domenica, ma anche in precedenza e ancora oggi, considerevoli porzioni della città sono rimaste senz’acqua e, soprattutto, senza essere avvisate”.

Una cosa ormai "insostenibile, denuncia l'ex vice sindaco, "in un momento in cui lavarsi è la priorità per evitare il contagio". Blasioli provvederà a inoltrare una segnalazione alla prefettura di Pescara e alla commissione regionale affinché si adottino misure di emergenza.