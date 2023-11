Acerbo (Rifondazione Comunista) a Mattino 5: "Briatore derubato? In Italia i ricchi sono sempre più privilegiati"

Il pescarese Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, è intervenuto nella mattinata del 6 novembre a 'Mattino 5', in onda su Canale 5, per spiegare meglio il senso di un suo tweet di qualche giorno fa in cui, commentando il furto subìto da Flavio Briatore a Milano, ha scritto: "I miei complimenti al benemerito ladro che ha derubato Flavio Briatore. Un po' di redistribuzione del reddito ci vuole".

Interpellato al riguardo, Acerbo - in collegamento video - ha spiegato cosa voleva dire con quella frase: "In questo paese i ricchi sono sempre più privilegiati e pagano sempre meno tasse. E così, per vedere un po' di redistribuzione del reddito, che dovrebbe essere fatta attraverso la tassazione, ci deve essere un ladro. Io preferirei che fossero le leggi della Repubblica italiana anche perché gran parte dei problemi che vive il nostro paese derivano dalla mancata attuazione della costituzione per quanto riguarda l'imposizione fiscale".

Acerbo ha poi precisato, sempre a proposito della disuguaglianza sociale, che "io non mi sto riferendo ai lavoratori autonomi ma ai milionari e ai miliardari di questo paese, cioè a quella frazione molto ricca che paga pochissime tasse. Non bisogna fare confusione. Questo è un paese in cui, giusto per fare un esempio, i miliardari hanno una tassa di successione praticamente inesistente mentre, una volta attraversati i confini (penso alla Germania o alla Francia), pagano dieci volte quello che si paga in Italia. Questo è un furto legalizzato ai danni della collettività", ha concluso l'ex parlamentare ed ex consigliere regionale.