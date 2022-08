Elezioni politiche, i candidati in Abruzzo per la lista "Vita"

Ecco l'elenco dei candidati alle prossime elezioni politiche, sia alla Camera che al Senato, per il partito "Vita" in corsa per l'appuntamento elettorale del 25 settembre:

Proporzionale alla Camera: Annarita Iannetti, Enea Giancaterino, Sonia Lisa Chiavaroli, Francesco Gelsumini.

Proporzionale al Senato Gisella Joelle, Nino Bruno e Anna Maria Parlanti.

Uninominale Camera: collegio Pescara Anna Rita Iannetti, collegio Chieti Donato Trovarelli, collegio L’Aquila Enea Giancaterino.

Uninominale Senato: Nino Bruno