La Meloni in piazza Salotto: "Mi direte voi il 25 settembre se volete che questa nazione sia finalmente libera dalle lobby"

Comizio di Giorgia Meloni in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) a Pescara oggi pomeriggio, mercoledì 31 agosto.

La leader di Fratelli d'Italia è salita sul palco allestito nella piazza centrale della città per chiedere il sostegno agli elettori pescaresi.

A precedere l'intervento della Meloni, durato circa 30 minuti, è stato il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio.

La Meloni, come prima cosa, ha rigraziato proprio Marsilio e tutta la classe dirigente abruzzese del suo partito, a partire dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e il consigliere regionale Guerino Testa. Subito dopo ha ricordato la scelta di candidare Marsilio e i risultati finora ottenuti dalla sua giunta regionale oltre ai progetti sui quali puntano come il potenziamento dell'aeroporto d'Abruzzo e la velocizzazione della ferrovia verso Roma. Poi una buona parte del suo intervento si è concentrata sui problemi nazionali del lavoro e delle aziende che preferiscono andare a produrre all'estero invece di restare nel nostro Paese: «Sogno un futuro in cui i giovani invece di aspettare la paghetta di Stato possano crescere e migliorare indipendentemente dalla famiglia dalla quale provengono», dice la leader di Fratelli d'Italia. Inoltre ha ricordato la proposta di abbassare la tassazione sul lavoro che al momento è al 47%.

Inevitabile un accenno alla contesa: "Il livello di questa campagna elettorale è indegno per odio, violenza, mistificazione e non avete ancora visto niente".

Di seguito la diretta Facebook condivisa dalla Meloni: