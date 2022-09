Elezioni politiche, Taglieri (M5s): "Risultato straordinario, in Regione noi l'unica alternativa a Fratelli d'Italia"

“Il Movimento 5 Stelle, pur correndo da solo in questa tornata elettorale, in Abruzzo ottiene la fiducia del 20 per cento dei cittadini. Un risultato straordinario che ci conferma la prima forza politica di opposizione e l’unico punto di riferimento per l’area progressista, in contrasto alle politiche della destra di Fratelli d’Italia”.

Queste le parole con cui il capogruppo regionale del M5s Francesco Taglieri commenta l'esito elettorale. “Abbiamo superato con ampio margine ben due dei tre partiti che compongono la coalizione vincente e staccato tutti i partiti di opposizione. Un risultato straordinario di cui andiamo fieri e che traccia la strada al Movimento 5 stelle come unica reale alternativa all’attuale governo regionale guidato dal presidente di FdI Marco Marsilio”, conclude.