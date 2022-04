Comunali Spoltore, Chiara Trulli candidato sindaco per il Pd

Comunali Spoltore, l'attuale vice sindaco Chiara Trulli correrà come aspirante sindaco per il Pd alle prossime elezioni amministrative. Il primo cittadino uscente, Luciano Di Lorito, non si ripresenterà, avendo già fatto due mandati. E così il coordinatore del circolo, Alessandro Cocca, ha annunciato che la Trulli sarà candidata nelle file dei Dem. Oggi, 22 aprile, si è riunito il circolo Pd per fare il punto della situazione. Il candidato sindaco designato, cioè l'assessore Rino Di Girolamo, nel ringraziare per la fiducia accordatagli ha tuttavia manifestato l’intenzione di rinunciare a causa di motivazioni di carattere personale, sopraggiunte nelle ultime ore e non conciliabili con il ruolo di primo cittadino.

Il circolo, prendendo atto della decisione, ha ringraziato Cocca per la disponibilità, esortandolo a continuare la sua esperienza politica "con un impegno di primo piano in considerazione dell’altissima competenza ed esperienza maturate negli anni di amministrazione", come si legge in un comunicato. L’assemblea del Pd ha quindi chiesto la disponibilità alla candidatura da parte dell’attuale vice sindaco, che ha accettato la designazione. "Anche con questa candidatura si conferma la continuità amministrativa rispetto all’attuale amministrazione", conclude la nota.