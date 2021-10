Elezioni amministrative 2021, in provincia di Pescara l'affluenza è solo del 60,09%

Solo 6 cittadini su 10 si sono recati alle urne ieri e oggi (domenica 3 e lunedì 4 ottobre) per la scelta dei nuovi sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 11 centri del Pescarese

Elezioni amministrative 2021 in provincia di Pescara dove si è votato in 11 centri, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa.

Alle urne infatti si è recato solo il 60,09 per cento degli aventi diritto.

Un dato in calo netto rispetto a 5 anni quando a votare fu il 64,21 per cento.

Nel Pescarese si è votato in 11 centri per la scelta del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale: Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Manoppello, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Popoli, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca e Tocco da Casauria.

Queste le percentuali dei singoli comuni:

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 % ore 15 Prec.