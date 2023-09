L'annuncio dell'assessore Cremonese: "Il mercato della strada parco verrà diviso in due parti"

Il mercato della strada parco sarà diviso in due parti, in due location decise assieme alle associazioni di categoria e agli ambulanti. A dirlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi raggiunto in merito alla questione del trasloco dello storico mercato rionale dovuto al completamento dei lavori per il passaggio della filovia:

"Dopo 20 anni di contenzioso finalmente il consiglio di Stato ha sancito definitivamente che la filovia passerà sulla strada parco. Ecco dunque che è obbligatorio trovare soluzioni alternative in quanto, come già riferito da Tua in passato, è incompatibile per motivi di sicurezza legati ai cavi ad alta tensione il passaggio del filobus con la presenza delle bancarelle. In questi giorni abbiamo nuovamente chiesto a Tua, convocata nella prossima commissione, di verificare se non vi è alcuna possibilità di mantenere il mercato in quella location, oltre a chiedere la data definitiva di restituzione della strada parco per il completamento dei lavori.

Intanto, siamo già al lavoro per trovare soluzioni e quella che proponiamo vede la divisione in due parti del mercato: una parte sarà allestita nel parcheggio di fronte al Bingo in via Michelangelo. Qui ovviamente non ci saranno problemi di viabilità e quindi il parere dei tecnici dovrebbe essere positivo. La seconda parte del mercato vorremmo allestirla o in via Settembrini o in via Diaz: anche qui, non dovrebbero essere particolari problemi e dunque una volta avuto l'ok dagli uffici tecnici potremo procedere con queste soluzioni. Faccio presente che entrambe le location sono vicinissime alla sede originale della strada parco: parliamo di un mercato importante, che dalla zona del Conservatorio arrivava fino a via Cadorna, quasi al confine con Montesilvano". Cremonese poi sottolinea come tutte le decisioni siano state prese coinvolgendo direttamente gli ambulanti e le associazioni di categoria commerciali, che ringrazia per la collaborazione dimostrata.