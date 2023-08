Torna la rievocazione della Coppa Acerbo con il "Circuito di Pescara"

Torna anche quest'anno l'appuntamento per gli amanti dei motori d'epoca, con la rievocazione della Coppa Acerbo e del Circuito di Pescara. L'evento, che si terrà il 2 settembre, è stato presentato dal sindaco Carlo Masci, dall'l’assessore allo sport Patrizia Martelli e dagli organizzatori Fabio Di Pasquale e Walter Di Marco della Old Motors. Il circuito di Pescara era il più lungo del mondo, e saranno protagonista le Ferrari d'epoca. La Martelli ha dichiarato:

“Sabato chiederemo un piccolo sacrificio alla città che vedrà le strade chiuse per permettere la sfilata di 20 modelli di Ferrari d’epoca e che scorteranno le nostre ‘barchette’, ripercorrendo lo stesso circuito sul quale nel 1924 Enzo Ferrari vinse la Coppa Acerbo”. Di Pasquale ha aggiunto:

“La Old Motors porta avanti la rievocazione del Circuito di Pescara da 25 anni, una passione che mira a conservare quel percorso più lungo di Formula 1 che ancora oggi resta imbattuto e che per l’80 per cento è identico a quello del ’24. Oggi comincia il cammino verso la celebrazione del centenario della Coppa Acerbo e per l’occasione sabato avremo con noi un testimonial di primo livello, ossia Cesare Fiorio, team manager della Lancia. Tra le auto che correranno sabato su Pescara avremo la Maserati A6 del 1938, 4 Mini, tra cui quella su cui vinse Tazio Nuvolari”. Di Marco ha spiegato:

“Sabato la manifestazione si aprirà con il tributo alle Ferrari che faranno da cornice alle barchette e ripercorreremo insieme la storia di una manifestazione che dal ’24 al ’39 si è chiamata Coppa Acerbo e dal ’39 al ’61 è divenuta Circuito di Pescara. Sabato ripercorreremo il circuito classico con le Ferrari, ossia partenza da piazza Duca degli Abruzzi, Spoltore, le curve di Cappelle sul Tavo, rettilineo del chilometro lanciato fino alla stazione di Montesilvano, quindi piazza Duca percorrendo la Nazionale. Poi la gara su Pescara: le barchette partiranno a gruppi di 5 da piazza Primo Maggio, direzione Montesilvano, via de Amicis, via Regina Margherita”.