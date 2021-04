Contagi in aumento nell'Aquilano, Marsilio: "Evitare di trascinare tutta la regione in zona rossa"

Torna a farsi critica la situazione dei contagi da Covid-19 in provincia dell'Aquila, dove da domani (lunedì 11 aprile) in molti comuni entreranno in vigore le misure più restrittive, come da ordinanza regionale dello scorso 9 aprile. A commentare gli ultimi dati è il presidente della Regione Marco Marsilio:

Nell'ultima settimana in Abruzzo l'indice Rt è tornato a salire a 0.89, un dato dipeso dalla situazione della provincia aquilana, abbondantemente sopra l'1 da almeno due settimane. Prima, dopo le infinite settimane di 'zona rossa' tra Chieti e Pescara, l'indice Rt nella nostra regione era arrivato a 0,81.

"Se non arrestiamo questa salita - afferma il presidente della Regione - come abbiamo fatto per Chieti e Pescara che oggi, non a caso, non conoscono più comuni in zona rossa, rischiamo che tutto l'Abruzzo venga trascinato in arancione o addirittura in rosso. Sarebbe una beffa, visto che questa che inizia è la quarta settimana che la nostra regione avrebbe registrato dati da zona gialla (abolita per decreto-legge)".