"Sì" del consiglio regionale alla finanziaria, il presidente Sospiri: "Regione più solidale, unita e competitiva"

“Una regione più solidale, moderna, unita e competitiva”. Con queste parole il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri commenta l'approvazione incassata pochi minuti prima della mezzanotte di ieri dalla legge finanziaria con cui sono di fatto stati tracciati il futuro economico e sociale della regione per i prossimi tre anni.

“Alla fine - sottolinea Sospiri - è prevalso il rispetto per gli abruzzesi e il dovere istituzionale di tutte le forze politiche, consentendo di approvare la legge finanziaria nei tempi previsti. Il 2023 inizia con una regione con i conti in ordine, con più risorse per contrastare la crisi energetica. Più solidale perché vengono aiutate le famiglie e le onlus, che guarda al merito e al futuro ovvero con più fondi per le borse di studio. Più moderna, grazie ai fondi necessari per le grandi infrastrutture strategiche. Più unita, con le risorse a sostegno delle aree interne e dei comuni della costa. Siamo oggi una Regione più competitiva, anche grazie ad un grande lavoro del consiglio regionale dell'Abruzzo”, aggiunge il presidente sottolineando quali sono gli interventi principali che incideranno nei settori strategici dell’economia abruzzese: “pieno sostegno ai voli dell’aeroporto d’Abruzzo e al trasporto pubblico abruzzese. Diamo concretezza alle norme che finanziano il museo dell’Ottocento e del realismo. Importanti risorse saranno, inoltre, destinate per i nuovi impianti a fune a sostegno del turismo invernale abruzzese e ancora aiuti alle categorie produttive abruzzesi”.

Parole pronunciate all'indomani dell'approvazione della legge di stabilità e bilancio e il bilancio di previsione 2023-202 il cui punto di svolta, ha avuto modo di dire subito dopo il “sì” incassato in aula Sospiri, è stato l'emendamento con cui sono stati sbloccati i 5 milioni di euro che per il 2023 saranno destinati alle famiglie con un Isee basso per affrontare il caro bollette. Per il presidente del consiglio regionale quello portato avanti è stato “n lavoro sinergico che anche grazie alle opposizioni ha condotto ad un risultato importante”.

La seduta del consiglio si è conclusa con un omaggio di Sospiri al dimissionario assessore regionale al bilancio, Guido Quintino Liris, eletto al parlamento nazionale. “Un grazie doveroso – ha detto Sospiri - Oggi sono stati approvati 20 debiti fuori bilancio, una corposa finanziaria. Mai la finanza della Regione Abruzzo è stata così in ordine. Guido farà molto per l’Abruzzo anche in Parlamento. E’ stato un ottimo assessore al bilancio che nel lavoro fatto in questa sessione si è distinto per essere riuscito ad ascoltare tutti senza badare esclusivamente alle appartenenze politiche”.

LE MISURE PREVISTE NELLA FINANZIARIA 2023-2025

La finanziaria, tra gli interventi previsti, destina risorse pari a 14 milioni 516 mila 570,67 euro per ogni anni (2023-2024-2025 per gli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino.

Al fine di consentire ai dipartimenti territorio e ambiente ed Infrastrutture e trasporti, l’affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti spa dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa è autorizzato l’incremento dello stanziamento di risorse per l’ammontare di un milione 655 mila 800 relativamente all’esercizio 2023 e di euro 383 mila per l’esercizio 2024.

Con riferimento al Progetto “Fare Centro”, è autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di cofinanziamento regionale per l’ammontare di 165mila euro relativamente agli esercizi 2023 e 2024, del Bilancio di previsione 2023/2025. Risorse pari a 337 mila euro per il progetto “Il laboratorio in cucina” del Comune di Villa Santa Maria. Anticipazione risorse in favore dell'agenzia regionale di protezione civile per emergenza pari a 400 mila euro; cofinanziamento del progetto Via Verde Costa dei Trabocchi interessata dal passaggio del Giro d’Italia con 200 mila euro destinati al Comune di Vasto);prevista l’esenzione del pagamento Irap per le onlus; contributo al comune dell’Aquila di 150 mila euro per impianti sportivi cittadini; contributo straordinario per emergenza utenze centro turistico Gran Sasso spa cui sono stati destinati 150 mila euro; contributo straordinario all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo per un totale di 150 mila euro; rifinanziamento di leggi regionali “Notte dei serpenti, Transumanza” con uno stanziamento di 200 mila euro per ogni anno, “Tutela delle minoranza linguistiche” cui vanno 50mila euro e il fondo sussidiarietà terzo settore cui sono stati asseganti 200 mila euro.

Previsto anche un contributo al Comune di Pescara per il Trofeo ciclistico Matteotti per un totale di 100 mila euro; contributo di un milione di euro ad Arap per far fronte agli utenti delle spese per utenze energetiche; contributo al Comune di Guardiagrele per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (150.000,00 per l’esercizio 2023 e ad euro 100mila per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025); al Comune di San Buono per la realizzazione di interventi su strade interpoderali, di ammontare pari 100mila europer ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

APPROVATI ANCHE IL DEFR (DOCUMENTO DI ECONOMIA FIANZIARIA 2023-2024) E IL "MILLEPROROGHE"

Nel corso dei lavori sono stati approvati anche il Defr (Documento di economia finanziaria regionale 2023-2024 e il cosiddetto “Milleproroghe”. Tra gli interventi previsti figurano il “Piano Casa” che slitta al 31 dicembre 2023; lo slittamento di 9 mesi la decadenza dei commissari liquidatori delle comunità montane e la proroga al 1 gennaio 2024 dell’entrata in vigore della legge che introduce la “la Carta di Servizio” per il commercio ambulante su aree pubbliche.

Inoltre, gli eventi culturali di cui alla legge 55/2013 proposti nello scorso novembre da comuni, enti pubblici e privati, e che non hanno trovato copertura nello stesso 2022 saranno coperti con i fondi del consiglio regionale nell’annualità 2023.

La norma prevede inoltre un’interpretazione autentica della legge sugli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private per le quali sarà necessaria una sola autorizzazione all’esercizio in quanto la stessa si intende riferita al complesso della struttura.

Le strutture ricettive che hanno ospitato i profughi del conflitto russo-ucraino potranno partecipare ai bandi della legge 77/2000. La Regione fa proprie le disposizioni a supporto del mantenimento dei Lea (livelli essenziali di assistenza) di assistenza protesica e integrativa agli aventi diritto.

Modificato il termine per il recupero ai fini residenziali dei sottotetti stabilendo che tale possibilità interessa i vani e locali accessori esistenti al 31 dicembre 2021. Modifica della legge in materia di occupazioni e cessioni illegali degli alloggi al fine di sanare la posizione dei soggetti che, a seguito della scadenza del termine previsto per l’assegnazione provvisoria dai rispettivi bandi pubblici, occupino alla data del primo gennaio 2023 un alloggio di edilizia residenziale pubblica consentendo l’assegnazione in favore dei medesimi soggetti dell’alloggio assegnato temporaneamente alle condizioni previste dalla normativa. Prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione di una perizia tecnica da parte dei proprietari degli invasi, a uso agricolo, esistenti, ai fini della regolarizzazione.