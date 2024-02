Il consiglio dei ministri dice sì alla legge regionale sui negozi storici d'Abruzzo

Il consiglio dei ministri su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha confermato che la legge regionale abruzzese numero 2 del 10 gennaio 2024 è valida. Si tratta della norma per la valorizzazione dei negozi storici.

Il testo della norma è stato ritenuto compatibile con l’ordinamento nazionale e con i principi costituzionali e si è ritenuto di non impugnarne il contenuto. La legge promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali del territorio abruzzese che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale come spiega il consiglio regionale. Sono diverse le attività che vengono previste a supporto dei “negozi storici”, dalla promozione di interventi di restauro e conservazione dei locali e delle attrezzature al sostegno di interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi. Il testo fornisce la definizione di negozi storici, individua i requisiti per il riconoscimento e disciplina il procedimento per la concessione e l’uso del logo di negozio storico.