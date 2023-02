Oltre mezzo milione di euro per il cartellone estivo del Comune, Cremonese: "Gli eventi sono cruciali per attirare turisti e utenti in città"

Pescara ha già centrato obiettivi e numeri importanti per quanto riguarda gli eventi e il turismo, ma dobbiamo alzare ulteriormente l'asticella con una programmazione importante e anticipata degli appuntamenti estivi. A dirlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi raggiunto in merito alla decisione, da parte del sindaco Masci, di stanziare circa 500 mila euro in bilancio come richiesto dallo stesso assessore, che intende quest'anno potenziare ulteriormente l'offerta per l'intrattenimento estivo ed avviare finalmente, dopo anni di risorse limitate ed altre problematiche, una programmazione anticipata del cartellone con gli appuntamenti.

"Abbiamo in questi anni mantenuto la promessa di offrire eventi di qualità in città, non solo in termini di singoli appuntamenti ma anche di durata relativamente lunga come festival, rassegne che hanno la capacità di portare in città utenti con continuità e non solo nei due tre mesi estivi. Pescara ormai è una città che offre iniziative di ogni genere ed eventi otto mesi e mezzo l'anno, da maggio fino alla metà di gennaio ed i risultati si sono visti con il boom di presenze turistiche registrate nel 2022, il primo anno in cui abbiamo potuto realmente rilanciare l'offerta turistica dopo il Covid. Accanto ai contenitori tradizionli come il Pescara Jazz abbiamo aggiunto altre iniziative indirizzate a varie tipologie di utenti, dai bambini fino ai ragazzi ed al pubblico più adulto in cerca di iniziative culturali di livello".

Cremonese ha però spiegato che fino ad ora è mancata una vera programmazione anticipata degli eventi, a causa di vari fattori come la pandemia, i problemi di pre dissesto delle casse comunali e la guerra che ha portato specie lo scorso anno ad un aumento importante dei costi energetici e della vita.

"Quest'anno, però, la situazione è differente: abbiamo a disposizione maggiori risorse e soprattutto abbiamo la certezza di poter procedere programmando ed investendo somme importanti ed il sindaco ha subito appoggiato la mia richiesta di avere già nel bilancio che verrà approvato a breve almeno 500 mila euro per l'estate, anche se credo che arriveremo ad avere una somma finale anche più alta. In questo modo, lavoreremo per dare alla città un programma di tutte le iniziative fino a settembre ed oltre già nei primi giorni di maggio. Potremo così costruire una promozione sui vari canali solida, anticipata che sicuramente avrà un ulteriore riscontro in termini di presenze: gli utenti avranno modo di organizzarsi per raggiungere la nostra città con permanenze superiori alla singola giornata".

L'assessore poi ribadisce l'importanza degli eventi per l'intera economia della città:

"Anticipare la comunicazione promozionale è una carta vincente: gli eventi infatti portano a Pescara non solo un'economia diretta per le strutture ricettive, le attività e i negozi ma anche una pubblicità indiretta a livello nazionale ed internazionale che sono la base per un turismo di successo, ed il turismo è proprio la vocazione naturale della nostra città. Qualcuno, sentendo parlare di spese superiori ai 500 mila euro degli eventi tende a pensare che si tratti di fondi importanti che potrebbero essere destinati ad altre priorità, in realtà però non è così. Il bilancio complessivo del Comune muove circa 100 milioni di euro l'anno, e dunque quella spesa è un capitolo davvero irrisorio, considerando che molte altre città spendono in percentuale molto di più per l'intrattenimento estivo".

Infine Cremonese ribadisce la volontà dell'amministrazione comunale di puntare a fette di turismo fino ad ora quasi inesplorate in città, come ad esempio quello congressuale o quello che ruota attorno alla religione.