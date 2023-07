Appaltati i lavori per corso Umberto, piazza Sacro Cuore, piazza Alessandrini e Mediamuseum: cantieri da settembre

Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione di corso Umberto I, piazza Sacro Cuore, piazza Alessandrini e Mediamuseum.

A comunicarlo è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che annuncia anche come i cantieri apriranno subito dopo l'estate nel mese di settembre.

«Con questi interventi andremo finalmente a riqualificare delle zone simbolo della nostra città», spiega il primo cittadino, «l'area più centrale, dove oggi ci sono una pavimentazione sconnessa difficilmente percorribile e tutte piante secche, e quella di Porta Nuova, da tanti anni in un degrado inaccettabile».

Poi Masci aggiunge: «Entro settembre faremo partire i lavori, che organizzeremo in maniera puntuale per evitare, per quanto possibile, i disagi per i cittadini e gli operatori commerciali. L'anno prossimo avremo una città trasformata, con nuove strade e nuove piazze belle e verdi, con nuovi impianti sportivi, nuovi asili nido e nuove scuole, nuove strutture per il sociale, una città dove sarà più bello e più facile vivere».