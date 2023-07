Si struttura Fratelli d'Italia a Scafa, quattro i nuovi ingressi: c'è anche l'ex sindaco Maurizio Giancola

Si struttura la presenza di Fratelli d'Italia a Scafa con l'ingresso di tre ex amministratori tra cui spicca il nome dell'ex sindaco Maurizio Giancola che è stato anche vicepresidente della Provincia. Con lui a fare il loro ingresso nel partito di Giorgia Meloni anche gli ex assessori comunali Fabio Di Venanzio e Valentino Gigante e, ufficialmente, anche l'attuale consigliera comunale Manuela Di Fiore che in realtà aveva già aderito a Fratelli d'Italia, ma che ha voluto essere presente con gli altri nella sala Figlia di Iorio della Provincia proprio a dimostrazione della compattezza del nuovo riferimento politico sul territorio.

“Essendo il partito di maggior riferimento – ha esordito il coordinatore provinciale FdI Stefano Cartelli – abbiamo un'ondata di richieste, ma cerchiamo di selezionare il più possibile perché il nostro è un partito serio e non facciamo incetta di tutti. Le persone che sono qui oggi – ha aggiunto – sono persone stimabili che hanno amministrato e sono esperte. Siamo molto contenti”. Per lui un tassello in più nel radicamento di Fratelli d'Italia sul territorio e in questo caso nella Val Pescara. In tutta la provincia in quattro anni, ha sottolineato, sono stati aperti 26 circoli. “Il consenso si incrementa – ha detto ancora Cardelli guardando anche alla Nuova Pescara – per il buon lavoro svolto anche grazie al presidente della Regione Marco Marsilio”.

“Abbiamo ritenuto opportuno fare questo passo – ha quindi dichiarato Giancola – perché era necessario mettere a disposizione della politica e di Fratelli d'Italia la nostra esperienza amministrativa. Abbiamo guidato per dieci anni un territorio difficile dimostrando che un'altra visione si può avere”. Un passato sempre nella destra il suo iniziato con il Fronte della Gioventù e il Msi e che va avanti da trent'anni, dieci dei quali trascorsi alla guida del Comune di Scafa. “Ero indeciso sul se continuare l'attività politica, ma la passione e i valori di FdI mi hanno fatto rivedere la mia posizione”, ha concluso.

Per Di Venanzio si tratta di “una scelta motivata. Questo è forse il primo vero partito conservatore in Italia con basi solide culturali. Entriamo in punta di piedi – ha aggiunto -, ma vogliamo portare la nostra esperienza politica. La mia è iniziata sedici anni fa con Forza Italia. Poi sono sempre stato dentro la coalizione e questo era il momento giusto per aderire al partito anche per chiarire alcune questioni importantissime del nostro territorio perché vi siano destinati più risorse. È un momento di grande trasformazione. Ci sono la ferrovia Pescara-Roma, le bonifiche delle ex aree industriali, la realizzazione di poli sanitari che chiedono grandi investimenti. Con la nostra adesione si struttura il gruppo di opposizione”.

Soddisfatta anche Di Fiore così come Gigante con il deputato Guerino Testa che il grazie lo ha rivolto a loro, ma anche ai tanti amministratori presenti oggi nella Sala Figlia di Iorio della Provincia. Amministratori di altri comuni della provincia di Pescara che hanno voluto esserci e questo per lui dimostra la serietà del partito e il buon lavoro fatto fin qui. Parlando dei nuovi ingressi di Scafa che entrano ora nel partito ha aggiunto: “hanno fatto la storia di Scafa e l'hanno fatta uscire dall'isolamento generale. La sconfitta dell'anno scorso alle comunali è stata una doccia fredda, ma ci ha resi più forti ed è per questo che quella di oggi è una giornata importante per Fratelli d'Italia”.

Con lui a plaudere ai nuovi ingressi anche il consigliere regionale FdI Leonardo D'Addazio che ha rilevato come le adesioni di Scafa seguano a quelle avute in altri territori come Civitella Casanova e Turrivalignani.