Torna il vento di burrasca in Abruzzo e nel Pescarese: nuova allerta meteo

Nuova allerta meteo legata al vento per l'Abruzzo e la provincia di Pescara. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti ricevuto dalla protezione civile nazionale un bollettino con un'allerta meteo per il 28 novembre. Dalle prime ore della giornata e per le prossime 24/30 ore, si prevedono venti da forti a brurrasca, dai quadranti occidentali, su Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia soprattutto nelle zone costiere dove sono attese forti mareggiate. I venti arriveranno dai settori settentrionali con rinforzo a burrasca. Ricordiamo che nei giorni scorsi il forte vento aveva provocato diversi danni e caduta di alberi nel territorio pescarese.