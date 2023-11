Torna il vento forte di burrasca: nuova allerta meteo della protezione civile

Torna l'allerta meteo per il vento forte di burrasca in Abruzzo e nel Pescarese. Il centro funzionale d'Abruzzo infatti ha ricevuto l'allerta dalla protezione civile nazionale per la giornata del 16 novembre e per le successive 24/36 ore per venti da forti a burrasca da quadranti occidentali su Piemonte, Emilia Romagna, Toscana in estensione il 17 novembre con progressiva rotazione dai quadranti settentrionali su Bolzano, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sìcilia con rinforzi a burrasca forte sui settori costieri.

Ricordiamo che le ultime previsioni meteo hanno indicato per il fine settimana in arrivo un deciso peggioramento con, soprattutto fra sabato 18 e domenica 19 novembre, l'arrivo di una pertubazione che porterà oltre al vento anche precipitazioni e un calo delle temperature che si allineeranno alle medie del periodo.