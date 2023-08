Temporali in arrivo, allerta gialla sul territorio: diramato il bollettino dal centro funzionale d'Abruzzo

La conferma che nelle prossime ore il tempo cambierà drasticamente arriva anche dal centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile: diramato il bollettino di allerta gialla per sabato 5 agosto per il rischio idrogeologico.

Nella giornata di sabato si prevedono temporali su tutto il territorio abruzzese, provincia di Pescara inclusa. L'invito è quindi alle amministrazioni comunali perché mettano in atto “le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi”.

Secondo le previsioni 3bmeteo l'ondata di maltempo non dovrebbe durare molto: già dalla giornata di domenica il sole dovrebbe tornar a splendere con le temperature che torneranno a salire.