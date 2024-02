Venti di garbino in rinforzo e clima mite ma qualche pioggia nel fine settimana

Da venerdì venti di garbino in rinforzo e clima mite, poi qualche pioggia nel fine settimana.

Queste, in estrema sintesi, le previsioni meteorologiche riguardanti l'Abruzzo.

A elaborarle è stato il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Questo quanto prevede Badellino: Fino a giovedì saranno poche le novità, con l’anticiclone che prolungherà la sequenza di giornate stabili, in prevalenza soleggiate e piuttosto miti, con temperature in aumento e massime che raggiungeranno i 17/19 gradi in provincia di Chieti, leggermente inferiori nel Pescarese. Venerdì si assisterà allo scorrimento di velature e stratificazioni alte che offuscheranno il sole e che faranno capo alla parte più avanzata di una perturbazione collegata ad una depressione in avvicinamento dall’Atlantico. Si intensificheranno i venti di caduta dall’Appennino verso i fondovalle, con raffiche di garbino fino a 50km/h e a tratti oltre che manterranno il clima molto mite con massime fino a 18 gradi sulle province di Pescara e Chieti. Sabato la perturbazione raggiungerà l’Abruzzo, coinvolgendo soprattutto le zone interne con piogge sparse e nevicate oltre 1500 metri circa. Fenomeni molto più deboli e sporadici interesseranno le zone costiere e le adiacenti pianure, dove per buona parte della giornata soffieranno ancora miti raffiche di garbino che porteranno le temperature massime verso i 18/19 gradi. Domenica la perturbazione sfilerà verso i Balcani ma sulle regioni centro-settentrionali si scaverà una depressione che manterrà una certa instabilità sulle zone interne abruzzesi, con qualche pioggia in attenuazione con il passare delle ore. Sulle zone costiere e sulle adiacenti pianure il clima si manterrà più asciutto e si faranno strada schiarite via via più ampie, i venti si attenueranno e le temperature caleranno leggermente.