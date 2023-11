In arrivo piogge, temporali e calo termico anche nel Pescarese

Anche in Abruzzo è attesa una perturbazione da martedì 21 novembre con piogge, temporali, calo termico, neve in Appennino e venti in rinforzo.

A indicarlo sono le previsioni meteorologiche elaborate da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Condizioni anticicloniche determinano un inizio settimana soleggiato sull’Abruzzo, con il lunedì all’insegna del bel tempo salvo annuvolamenti limitati alle zone interne appenniniche.

Nel corso di martedì invece una perturbazione in discesa dal Nord Europa provocherà un graduale peggioramento, con piogge e qualche temporale dal pomeriggio. Attesa anche qualche spruzzata di neve sull’Appennino, mediamente a partire dai 2000/2200 metri. Mercoledì la disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali prolungherà condizioni di instabilità sulla nostra regione con clima molto fresco e piogge e rovesci anche temporaleschi e accumuli pluviometrici che nelle 24 ore potranno raggiungere i 30 millimetri sul Pescarese, anche 40 millimetri in provincia di Chieti. L’ingresso di correnti più fredde settentrionali che spingeranno il fronte verso sud sarà causa di un sensibile abbassamento delle temperature, mentre sull’Appennino il limite delle nevicate si abbasserà fin verso i 1400/1500 metri circa di mercoledì. Subentreranno inoltre tesi venti nordorientali dalle prime ore di mercoledì con raffiche fino a 50-70kmh/h e localmente superiori sulle vallate appenniniche, con possibili mareggiate sui litorali. Giovedì si assisterà a un graduale rinforzo dell’anticiclone con il tempo che diverrà più stabile, anche se non ancora soleggiato, il clima si manterrà fresco con le temperature massime che non andranno oltre i 12/14 gradi. Da venerdì invece tornerà a prevalere il bel tempo, ma con clima molto fresco di notte e al primo mattino quando le minime scenderanno fin vero i 6/7 gradi sulla costa, sui 2/4 gradi sulla pianura, mentre di giorno non si andrà oltre i 13/15 gradi.