Meteo, sarà un fine settimane dai due volti: sabato temporali, domenica schiarite

Sarà un fine settimane dai due volti con un sabato che dovrebbe essere caratterizzato dalla pioggia e dai temporali e una domenica con tempo in miglioramento.

Ad anticiparlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Fabio Da Lio di 3bmeteo.com.

Temporanea fase di stabilità ma in vista del fine settimana il tempo tornerà a peggiorare sull'Italia per un'altra perturbazione atlantica in arrivo.

Nubi che torneranno ad aumentare già da venerdì pomeriggio, con prime deboli piogge dalla serata a partire da ovest. Sabato sarà una giornata di maltempo con piogge e rovesci diffusi ma poi la tendenza vedrà un graduale lento miglioramento a fine giornata. Domenica infatti sarà una giornata maggiormente variabile, pur con ancora qualche precipitazione a ridosso dei massicci appenninici. Nevicate a partire dai 1200-1300 metri con accumuli che potranno raggiungere il mezzo metro sopra i 1600-1800 metri sull'alta Val di Sangro. Venti moderati tra Grecale e Maestrale con mare anche molto mosso.

A Pescara piogge in arrivo dalle prime ore di sabato con maltempo un po' per tutto il giorno e fenomeni anche a carattere di rovescio. Tendenza a un graduale lento miglioramento domenica, con nuvolosità irregolare e schiarite via via più ampie con l'andar del giorno. Temperature diurne comprese tra 12 e 14 gradi.