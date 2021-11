Meteo, ancora sole e temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese ma è in arrivo una perturbazione

Giornata all'insegna del sole e delle temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti condizioni di stabilità con sole e cielo sereno su gran parte del territorio regionale. La temperatura massima a Pescara sarà di 21 gradi, la minima di 14 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da ovest-sudovest. per domani è atteso l'arrivo di aria umida ed instabile con piogge sull'Abruzzo e nelle Marche. A Pescara attesi 11 mm di pioggia e temperature massime in calo, anche se il vento di scirocco porteranno ad un aumento temporaneo delle temperatura soprattutto lungo la costa.