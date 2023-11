Irruzione artica nel fine settimana con piogge, temporali, neve a bassa quota: temperature in calo

Irruzione artica nel fine settinana con piogge, temporali, neve a bassa quota, temperature in netta diminuzione e venti in rinforzo.

A segnalarlo è il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

La perturbazione che mercoledì 22 novembre ha interessato l’Abruzzo con piogge, temporali e nevicate in montagna è uscita di scena favorendo il subentro di alcune schiarite.

Andremo incontro a una breve pausa più stabile fino a venerdì, grazie al temporaneo rinforzo dell’anticiclone, ma non sarà duratura. A partire dal fine settimana infatti la nostra regione verrà raggiunta da un’irruzione artica, responsabile del ritorno dell’instabilità dalle prime ore di sabato e di un brusco calo delle temperature, accompagnato da un deciso rinforzo dei venti settentrionali responsabile di locali mareggiate. Piogge e rovesci sparsi faranno la loro comparsa sin dalle prime ore della giornata coinvolgendo anche il Pescarese, con fenomeni che risulteranno più frequenti sulla costa e sulle adiacenti zone interne, più sporadici invece sulle aree appenniniche. Il flusso artico determinerà inoltre l’abbassamento del limite pioggia-neve fin verso gli 800 metri, anche se in serata lo scivolamento del fronte verso sud favorirà un miglioramento del tempo. Si intensificherà però l’afflusso di aria fredda sotto la spinta di tese correnti settentrionali, con le temperature massime che caleranno vistosamente e non andranno oltre gli 8/10 gradi. Domenica sarà una giornata soleggiata sulle aree interne dell’Abruzzo, mentre una certa variabilità coinvolgerà nuovamente coste e adiacenti zone interne, compresa la provincia di Pescara, con qualche piovasco al mattino e spruzzate di neve sulle zone collinari fin verso quota 400/500 metri. Il vento sarà ancora sostenuto e il clima decisamente frizzante, tanto che le temperature minime si manterranno intorno o poco superiori allo zero fino in pianura e saranno possibili alcune gelate notturne.