Fine settimana con qualche temporale ma a Ferragosto sole in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Fine settimana del lungo ponte di Ferragosto con variabilità ma senza particolari scossoni per Pescara e l'Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti per la giornata di oggi venerdì 12 agosto condizioni di relativa stabilità con cieli velati e qualche copertura più intensa nell'entroterra. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da nord-nordovest.

Per la giornata di domani sabato 13 agosto invece atteso un aumento di instabilità con possibili temporali nelle zone interne e montuose della regione, ma che potranno sconfinare fino alle zone collinari e costiere. Per domenica 14 agosto e lunedì 15 agosto invece atteso un ritorno alla stabilità ed in particolare nella giornata di Ferragosto è atteso anche un aumento delle temperature massime che potranno superare anche i 32 gradi all'ombra.