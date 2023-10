Temperature ancora in aumento e forti venti, ma il tempo peggiorerà

Un miglioramento del tempo è previsto nel corso di giovedì 19 ottobre in Abruzzo con annuvolamenti di passaggio localmente compatti, mentre non si esclude qualche breve pioggia al pomeriggio sull’Appennino.

Come conferma Emi Dinopoulou, meteorologa di 3bmeteo.com, un flusso di correnti sud-occidentali porterà un netto aumento della temperatura fino a venerdì con massime fino a 31-33 gradi, specie tra Pescara e Chieti.

Un profondo vortice che si sta scavando sull'Atlantico e si avvicinerà all'Italia, indebolirà l’alta pressione apportando un nuovo peggioramento del tempo in Abruzzo da venerdì sera con nuvolosità in graduale aumento, associata a rovesci o temporali sparsi localmente forti sull'interno e un nuovo calo termico.

Venti da moderati a tesi in graduale rinforzo venerdì con raffiche fino a 80-90 km/h. A Pescara tempo stabile tra giovedì e venerdì con velature di passaggio a tratti estese e temperature estive con massime fino a 29-31 gradi. Nuovo peggioramento del tempo è atteso nel corso di sabato con annuvolamenti in graduale aumento, qualche pioggia e un netto calo termico anche di 5-6 gradi con massime fino a 23-25 gradi. Graduale miglioramento del tempo da domenica con ampie schiarite. Venti da moderati a tesi dai quadranti sud-occidentali.