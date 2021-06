Meteo, fine settimana fra caldo e temporali in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica per la giornata odierna 4 giugno e per domani sabato 5 giugno caldo in aumento con punte fino a 30 gradi, ma da domenica potrebbero arrivare i temporali

Saràù un fine settimana diviso fra il caldo e temporali quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano per oggi venerdì 4 giugno condizioni di stabilità con cielo sereno su gran parte del territorio e caldo in aumento. A Pescara la temperatura massima sarà di 28 gradi, la minima di 17 gradi. I venti I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord. Mare quasi calmo.

Per la giornata di domani sabato 5 giugno ancora caldo in aumento per effetto dell'anticiclone africano che sfiorerà anche la nostra regione, con temperature massime fino a 32 gradi. Domenica invece potrebbero esserci dei temporali e rovesci pomeridiani, temperatura in calo soprattutto a partire dal tardo pomeriggio.