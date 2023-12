Perturbazione in transito sull'Abruzzo con piogge, temporali, neve in abbassamento di quota e temperature in calo

Perturbazione in transito con piogge, temporali, neve in abbassamento di quota e temperature in calo in Abruzzo.

Ma è previsto un miglioramento graduale nel fine settimana come segnala il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

La perturbazione che sta attraversando la nostra regione con piogge e rovesci sarà sospinta da correnti più fredde di origine artica che rinnoveranno condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni.

Venerdì infatti si assisterà a una giornata caratterizzata da molte nubi e precipitazioni diffuse, seppur in graduale attenuazione sulle aree più interne verso il confine laziale. L’aria fredda che affluirà dai quadranti settentrionali sarà causa di un calo delle temperature e di conseguenza del limite delle nevicate, previsto in abbassamento dai 1100/1200 metri del mattino fino ai 700/800 metri della sera, quando i fenomeni però tenderanno ad attenuarsi. Piogge e rovesci impegneranno anche la provincia di Pescara, con possibili temporali nella prossima notte e precipitazioni che insisteranno per buona parte della giornata. E’ atteso inoltre un deciso rinforzo dei venti da nordest, con raffiche intense in serata. Sabato il continuo afflusso di correnti fredde settentrionali determinerà un ulteriore calo termico e della quota neve, con fiocchi fino a quote collinari. I fenomeni tuttavia si faranno sempre più sporadici con il passare delle ore, risultando ormai assenti sin dal mattino sul Pescarese, dove si potrà scorgere qualche schiarita. Ma farà freddo, con temperature minime intorno a 5/7 gradi, massime sugli 8/10 gradi. Domenica la pressione tornerà ad aumentare e il tempo sarà in miglioramento, con sole prevalente per tutta la giornata e venti in graduale attenuazione, anche se il clima si manterrà sempre piuttosto fresco.