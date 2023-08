Primo break dell'estate: temperature in calo nel fine settimana

Dopo il sole e il gran caldo atteso degli ultimi giorni, da venerdì 4 agosto è atteso un deciso cambio di rotta per l’ingresso di un fronte freddo da Nord. Lo confermano le previsioni di 3bmeteo.com. A Pescara maggiore variabilità venerdì con il rischio di qualche fenomeno entro la serata, prodromo del peggioramento più organizzato che raggiungerà la città sabato. Il tutto accompagnato da temperature in calo con massime non oltre i 27/28° C. Torna il bel tempo da domenica, seppur con temperature più contenute.

Nella seconda parte di venerdì rovesci e temporali attraverseranno la nostra regione con fenomeni a tratti più intensi tra aquilano e teramano. Breve pausa nelle prime ore di sabato in attesa di un nuovo peggioramento con nuovi rovesci e temporali che dai settori appenninici potranno sconfinare anche su subappenniniche e coste.

Anche per sabato attesi fenomeni localmente di moderata o forte intensità, specie a ridosso dei monti con il rischio di isolate grandinate e colpi di vento. Meglio da domenica con il ritorno a tempo stabile e ampiamente soleggiato. Atteso altresì un deciso calo termico con massime che dai 32/35° C di venerdì scenderanno a 24/26° C sabato, in nuovo aumento poi domenica. Si prospetta così una nuova settimana di bel tempo e caldo in nuova intensificazione.