Allerta meteo in Abruzzo: arriva il vento forte di burrasca

Maltempo in arrivo sulla nostra regione. Il centro funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento nazionale della protezione civile un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Ecco il testo dell'allerta: "Dalle prime ore di domani, sabato 17 settembre 2022, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su provincia autonoma di Trento, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione alle Marche e, dal pomeriggio, ad Abruzzo e Molise, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri delle citate regioni adriatiche".