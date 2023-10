Possibili temporali, venti forti e mareggiate in Abruzzo, emesso avviso di condizioni meteorologiche avverse

Condizioni meteorologiche in possibile peggioramento anche nella nostra regione e in provincia di Pescara dalla serata di giovedì 26 ottobre.

A farlo sapere è il centro funzionale d'Abruzzo che comunica l'emissione di un avviso di condizioni meteorologiche avverse da parte della protezione civile nazionale.

Queste le previsioni elaborate: «Dalla tarda serata di giovedì 26 ottobre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Lazio, Campania, in estensione dal primo mattino di venerdi 27 ottobre, ai settori appenninici di Abruzzo e Molise e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

Inoltre, sempre dalla serata di oggi, giovedì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: «Venti da forti a burrasca, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente sud-occidentale o meridionale, su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, in estensione dalla mattina di venerdi 27 ottobre 2023, a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia occidentale e meridionale. mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sui bacini occidentali».