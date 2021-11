Meteo, torna il maltempo: l'avviso della protezione civile

È previsto il ritorno del maltempo nella nostra regione e in provincia di Pescara.

Oltre alle previsioni di 3bmeteo.com dell'altro ieri, sabato 20 novembre, oggi arriva anche l'allerta meteo emessa dalla protezione civile.

Come informa il centro funzionale d'Abruzzo, il dipartimento della protezione civile nazionale l’avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questa la previsione: «Dalla sera/notte di oggi, lunedì 22 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento».

Nello specifico, un minimo depressionario attualmente centrato sulla Sardegna si sposterà, nel corso delle prossime ore, verso il Mar Tirreno determinando una fase di maltempo sulle regioni peninsulari, in particolare sulle zone costiere tirreniche centrali e sul medio Adriatico, come riferisce l'Adnkronos. Le regioni interessate sono il Molise, i settori costieri e di primo entroterra di Campania e Lazio centro-meridionale e l'Abruzzo.

Infine, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 23 novembre, allerta gialla su Abruzzo e Molise e su settori di Lazio, Campania e Sicilia.