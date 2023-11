Ancora vento forte e mareggiate ma anche temporali in Abruzzo, nuova allerta meteo

Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche dalla serata di sabato 4 novembre.

A dirlo è il centro funzionale d'Abruzzo che comunica l'emissione, da parte del dipartimento della protezione civile, di un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questa la previsione per le prossime ore: «Dalla serata di sabato 4 novembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Mareggiate o forti mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla serata di sabato 4 novembre, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in trasferimento nel corso della notte e nella mattinata di domenica 5 novembre, su Umbria, Lazio, zone interne e montuose di Marche, Abruzzo e Molise, sulla Campania e sulla Basilicata, specie settori tirrenici. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».