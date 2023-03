Raccolta Raee in Abruzzo: registrato calo del 6,1%

Presentato il nuovo Rapporto regionale Raee realizzato dal Centro di Coordinamento Raee dedicato all'Abruzzo. La nostra regione, che ha raccolto e avviato a corretto riciclo 5.689 tonnellate di rifiuti, ha però registrato un calo pari al 6,1%, in linea con la media nazionale (-6,2%).

Rispetto al 2021, quindi, la nostra regione ha raccolto meno rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La nostra regione si conferma in questo modo in 16esima posizione per quantitativi complessivi.

Anche la raccolta pro capite cala del 4,7% con 4,46kg per abitante. Rappresenta il secondo valore più basso a livello nazionale.

La contrazione coinvolge tutti i cinque raggruppamenti: R1 freddo e clima, R2 grandi bianchi, R3 tv e apparecchi con schermo, R4 piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo, R5 sorgenti luminose.

La provincia di Pescara fa eccezione nei campi R2, dove registra un aumento del 14,6% e R5 con il +6%.

Inoltre risulta, per la raccolta pro capite, al penultimo posto a livello nazionale con un dato di 1,97 kg/ab.

“L’Abruzzo è una regione che non riesce ancora fare un salto di qualità nella raccolta” commenta Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento Raee. “Se la raccolta nella provincia di Teramo, nonostante l’arretramento del 2022, si allinea alla media del Centro Italia e supera comunque la media nazionale, il resto della regione fatica a confermare i già magri risultati del passato. Il dato della provincia di Pescara deve far riflettere: penultima in Italia e relegata a neppure due chilogrammi pro capite, deve diventare un laboratorio in cui Comuni e rivenditori, auspicabilmente guidati dalla regione, sperimentano comunicazione e interventi che conducano a risultati in linea con le attese europee. Dalla regione ci si aspetta uno stimolo anche alle altre province per tracciare e rendicontare i Raee prodotti sul territorio”.