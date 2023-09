Ricognizione dei vertici di Tua lungo la strada parco tra pedoni e ciclisti [FOTO]

Ricognizione dei vertici di Tua spa con un'automobile aziendale lungo il percorso della filovia.

L'automobile non è di certo passata inosservata visto che in quell'orario erano presenti numerosi pedoni e altrettanti ciclisti.

In un video si vede anche un cane, un pastore tedesco, che sbuca da una siepe e l'automobile se lo ritrova davanti.

La ricognizione è stata utile per i prossimi interventi che verranno eseguiti allo scopo di attivare il passaggio del filobus. Questo quanto commentano dal comitato strada parco: «Un percorso accidentato, denso di barriere architettoniche insuperabili, privo di binari di “pura fantasia”, il cui sottofondo non è strutturato ad accogliere una filovia ad alto livello di servizio ed elevata capacità trasportistica (Fals), in modalità Trm, lontano anni luce dal completamento a regola d’arte. E senza infrastruttura viaria, niente collaudi Ansfisa. Questa storia, poi, dei bambini che da oltre un ventennio (per colpa grave del comitato) sono liberi di scorrazzare in bici lungo la strada parco, insieme alle carrozzine dei disabili, ai nonni e i genitori con passeggino, pure dovrà finire una buona volta: indegna com’è di un Paese moderno d’Europa proteso alla transizione ecologica e ambientale. Una condizione di inciviltà diffusa intollerabile, ben rappresentata dall’immagine allegata. I binari del filobus, finalmente, renderanno più sicuri i giochi dei bimbi, purché restino chiusi in casa davanti alla playstation. Che modi sono questi? Direbbe Checco Zalone al consiglio di Stato abbagliato dal solleone di agosto!».