Consegnato il primo di 5 nuovi autobus elettrici che entreranno in servizio a inizio 2022

È stato consegnato dal Comune di Pescara alla Tua, l'azienda unica di trasporto abruzzese, il primo dei cinque autobus totalmente elettrici.

Si tratta di veicoli che possono ospitare 49 passeggeri.

I nuovi autobus, come scrive il sindaco Carlo Masci, saranno messi in servizio sulle linee della nostra città, dal mese di gennaio 2022, «in modo da avere una mobilità pubblica a zero emissioni di Co2».