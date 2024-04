Laboratori per i più piccoli e talk sulla smart mobility in centro con Ecomob [FOTO]

Terza e ultima giornata, domenica 18 aprile, per la settima edizione di Ecomob, il primo grande evento in Italia dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo esperienziale e alla green economy, con il coinvolgimento diretto delle aziende e dei visitatori. §

Presenti in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) espositori da tutta Italia e anche dalla Svizzera.

Dopo il taglio del nastro e gli appuntamenti di sabato, dedicati a Il ruolo delle piste ciclabili nello sviluppo sostenibile del turismo - In bilico tra pianificazione strategica e opera edilizia e a Mobilità sostenibile, turismo esperienziale & green economy, domenica è la volta di Smart Mobility, convegno dedicato alle forme innovative di mobilità. Appuntamento dalle 10,30 alle 12,30 in piazza Salotto.

Le "smart cities" sono sempre più reali, ma in che modo stanno rivoluzionando la mobilità urbana? Un convegno dedicato quindi alle innovative forme di mobilità, come la Sharing mobility e i MaaS-Mobility as a Service, garantendo la sicurezza personale, fisica e digitale. Presenta Enrico Emanuele Corazzini, esperto di sharing mobility e green economy, consulente in sviluppo d'impresa e data compliance. Interventi di: Luca Refrigeri- Osservatorio nazionale Sharing mobility, Luigi Licchelli-fondatore e presidente Assosharing, G. Rossetti e A. Pettinari di MooneyGo, Valentina Pagnanelli-avvocato, Dpo, Research Specialist Data Valley, Maxmilian Di Pasquale-general manager Tua-Società unica abruzzese di trasporto, Alfonso Di Fonzo-presidente Polo Inoltra.

Proseguono inoltre i laboratori per i più piccoli. Come Il lupo racconta Cappuccetto rosso a cura del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Geostories Maiella a cura del Parco Nazionale della Maiella, Impressioni botaniche a cura del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Alla scoperta dei tesori dell’Area Marina protetta Torre del Cerrano, a cura dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

Tre giorni di expo, dunque, all’insegna di mobilità sostenibile, fra automotive elettrico, e-scooter, e-bike, micromobilità e test drive, oltre ai momenti dedicati al turismo esperienziale, con promozione del territorio, cicloturismo, turismo attivo ed enogastronomico e il tema della green economy, fra energia e clima, green city e territorio, economia circolare, mobilità urbana e sistema agroalimentare.

Ecomob è un brand Ecolife, associazione di promozione sociale, nata con l’impegno di promuovere e diffondere la cultura ecosostenibile. Con il patrocinio di: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Comune di Pescara, Consiglio Regionale d’Abruzzo, Abruzzo Turismo, Camera di Commercio Chieti Pescara, Confesercenti Abruzzo, Cna Abruzzo, Confimi Abruzzo. Gold sponsor: Metamer, Mario De Cecco dynamic workwear, Centro d’Abruzzo. Partner tecnici: Legambiente, Abruzzo Attrattivo, Feder Pate-Professionisti abruzzesi del turismo esperienziale, Arta Abruzzo, Abruzzo Benessere, Vola Volè Cantina Orsogna, Motus-E, VaiElettrico. Media partner: Velò, Abruzzo Oggi. Alleati Asvis-Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile; affiliati Endas.