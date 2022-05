Va in archivio la quinta edizione di "Ecomob" [FOTO]

Si è conclusa, nel fine settimana appena trascorso, la quinta edizione di "Ecomob", la fiera dedicata alle nuove forme di mobilità urbana, e non solo, che da venerdì 6 a domenica 8 maggio ha animato l’area di piazza Salotto a Pescara. Curiosità e interesse per i mezzi esposti, per le proposte di turismo esperienziale e scoperta del territorio, unitamente alla partecipazione all’area talk, hanno caratterizzato questa tre giorni.

Il bilancio, dunque, è positivo. Quarantacinque gli espositori che hanno scelto "Ecomob" per la promozione delle loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini, nonché auto elettriche ed e-scooter. Grande l'interesse, inoltre, per il test dei mezzi nell’area dedicata.

Una domenica speciale, in particolare, dopo i due giorni di pioggia che avevano rallentato l’affluenza e la partecipazione di pubblico: “Siamo soddisfatti per l’interesse e la partecipazione, in particolare nella giornata di domenica - ha commentato Gianluca Giallorenzo di Ecolife, che ha ideato e promosso l’evento - La scelta di essere nel cuore cittadino, gli sforzi organizzativi, sono stati ripagati. Una piazza animata e con tanti curiosi e interessati ai temi proposti. Automotive, dunque, turismo attivo ed esperienziale, mondo dell’e-bike e della micromobilità. Siamo soddisfatti, inoltre, per la partecipazione della parte politica, presente in tutti i tre giorni della kermesse”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore comunale alla mobilità, Luigi Albore Mascia: "Conoscere la città muovendosi a piedi, in bici o in monopattino: il Comune di Pescara ha partecipato all’Ecomob con un bellissimo stand in piazza della Rinascita". Ecomob è ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città. L'appuntamento, adesso, è fissato per il prossimo anno.