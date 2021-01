TheGameTv promuove Ecosia in Italia per far piantare alberi

Thegametv.it, magazine fondato dal pescarese Andrea Pimpini nel 2018, sostiene da sempre il nuovo motore di ricerca Ecosia, che dona l’80% dei proventi ricavati dalla pubblicità online a programmi di riforestazione in vari stati del mondo. La società è stata fondata a Wittenberg (Germania) il 14 dicembre 2009 da Christian Kroll in associazione con Bing, Yahoo e il Wwf.

Ad oggi, nel mondo, sono stati piantati più di 100.000.000 di alberi grazie alle ricerche effettuate su Ecosia sebbene la società non sia ancora conosciuta in tutto il pianeta. TheGameTv oggi ha creato la pagina Facebook “Thegametv On Ecosia”. Lo scopo è quello di pubblicizzare questo nuovo motore di ricerca in tutta Italia.

"Ci sono tanti motivi per cui conviene passare ad Ecosia e uno di questi è proprio la salute ambientale. Effettuando delle semplici ricerche su www.ecosia.org sarete in grado di piantare alberi! Ogni 45 ricerche monetizzate equivalgono a un albero", spiega Andrea Pimpini.