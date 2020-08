Raccolta differenziata, Montesilvano entra nella app SmartRicicla

La città di Montesilvano è stata inserita in SmartRicicla, l'app per la raccolta differenziata in Italia che vanta già più di 1000 Comuni nel suo "pacchetto".

Tramite questo strumento è possibile consultare tutte le informazioni relative alla raccolta, al calendario di esposizione e all'isola ecologica, senza contare il dizionario dei rifiuti, notizie dal Comune di Montesilvano e altro ancora.

Per saperne di più, clicca QUI.