Pulita via Pantini, Taraborrelli: "Il mio impegno viene premiato" [FOTO]

L'altra notte gli operai della ditta Ambiente Spa hanno regolarmente pulito via Romualdo Pantini. Ne dà notizia il cittadino Antonio Taraborrelli, aggiungendo: "Il mio impegno viene premiato". Nella zona, infatti, più precisamente all'angolo con via Antonelli, si rendeva necessario uno sfalcio della vegetazione presente ai lati della strada e sul marciapiede.

Da mesi i residenti avevano scritto al vice sindaco Gianni Santilli, che aveva garantito di aver messo in programma tale sfalcio. Ormai non si passava più con le auto se non a costo di rigare le fiancate con arbusti e rovi. Ma alla fine, come mostrano queste fotografie, la via è stata ripulita.