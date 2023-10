Tolti i cassonetti in alcune zone di Porta Nuova ma molti non hanno ritirato i mastelli, è protesta

Sale la protesta di diversi residenti della zona di Porta Nuova a Pescara che si sono ritrovati, improvvisamente, senza più i cassonetti per la raccolta dei rifiuti in strada.

Questo nonostante Ambiente spa abbia comunicato solo pochi giorni fa che la consegna di buste e mastelli per la raccolta porta a porta del pattume sarebbe stata effettuata nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre.

Di conseguenza il buon senso comune ha portato numerosi residenti a immaginare che solo dopo il 15 novembre i cassonnetti sarebbero stati eliminati dalle strade.

E invece questa mattina in diverse strade della zona a sud del fiume non hanno trovato più i contenitori per il conferimento dei rifiuti ma anche senza buste e mastelli per avviare la raccolta porta a porta. E di conseguenza monta la protesta con decine di persone in fila nel punto di consegna di piazza dei Grue per porre rimedio alla situazione. «È assurdo», dice un residente, «paghiamo noi questo servizio e ci ritroviamo in questa situazione senza preavviso. Non ho capito che cosa abbiano in testa». L'altro punto di consegna del materiale utile all'avvio della raccolta porta a porta è nei locali della stazione di Porta Nuova. Abbiamo interpellato sulla questione Ricardo Chiavaroli, presidente di Ambiente spa, che ammette di comprendere la lamentela e il disagio dei cittadini ma «che purtroppo per esigenze organizzative abbiamo dovuto iniziare a togliere i cassonetti da alcune strade». Dunque anche siamo solo al 26 ottobre, quindi ben lontani dal 15 novembre, i cassonetti verranno tolti da altre strade prima del 15 novembre. Di conseguenza l'invito che da Ambiente spa rivolgono è quello di recarsi in uno dei punti di consegna il prima possibile. Sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle 14:30 e dalle 16 alle 18.