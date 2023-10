Il progetto “Una foresta per Amarena” pronto al debutto: nel weekend la piantumazione degli alberi

Entra nel vivo il progetto “Una foresta per Amarena”, che nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente alla popolazione di Villalago durante un evento tenutosi nella sala polifunzionale del Comune. "Sabato 21 ottobre - spiega a IlPescara.it Giovanni Casadei, che con Eugenia Salvatore è l'amministratore della pagina Facebook "Le montagne dell'orso" - ci sarà la 'giornata della piantumazione', che ci vedrà impegnati nella prima di tante piantumazioni di alberi da frutto". Va infatti ricordato che questa iniziativa benefica prevede la presenza di alberi di mele, pere, ciliegie e cespugli di more e sorbo, il tutto per sfamare l'orso e venirgli dunque incontro anche in vista della stagione fredda.

Alla presentazione di "Una foresta per Amarena" di Villalago, aggiunge Casadei, "i partecipanti hanno ascoltato le nostre motivazioni e i nostri progetti, per poi animare la serata con un acceso dibattito costruttivo sulla tematica dell'ambiente e della salvaguardia dell'orso marsicano". È intervenuto inoltre il sindaco Gatta, motivando le ragioni delle concessioni dei terreni demaniali e di ciò che l'amministrazione sta facendo per appoggiare il più possibile questo progetto.

Infine sono stati illustrati tutti i punti riguardanti gli obiettivi da raggiungere, sia a breve che a lungo termine. Venendo a ciò che accadrà sabato 21 ottobre, ci sarà una “zona cuscinetto” dei vari alberi da frutta che verranno piantumati, mentre i ristoranti del posto proporranno durante quel giorno un menù fisso per tutti coloro che vorranno trattenersi a pranzo.

Eugenia Salvatore, presidente del comitato "Una foresta per Amarena", ha espresso soddisfazione, dichiarando che "il nostro intento è stato quello di farci conoscere come il comitato che ha a cuore il territorio di Villalago, la biodiversità, l'importanza dell'istruzione e dell'informazione sull'educazione ambientale nei confronti della fauna e della flora selvatica, ma anche mantenere alto il ricordo della nostra, cara, amata mamma orsa Amarena. È solo l'inizio di un lungo percorso che ci vedrà impegnati con altri enti che vorranno collaborare con la nostra iniziativa”.